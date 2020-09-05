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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
05 Eylül 2020 Cumartesi 22:06 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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