Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0888
  • 6,8861
  • 326.922
  • 109601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Türkiye bu listeye girmemeyi başardı

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Türkiye bu listeye girmemeyi başardı

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Türkiye bu listeye girmemeyi başardı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.


<p><i>Sosyal hayatın her alanında yer alan kadınların siyah-beyaz arşiv görüntülerine de bulundu

MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cevizin faydaları kesinleşti! İşte bilmeniz gerekenler

Meltem-2 projesi kapsamında üretildi! İşte donanmanın havadaki gözü