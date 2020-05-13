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  3. Bakan Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Bakan Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Bakan Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele "Kontrollü Sosyal Hayat" ifadeleri üzerinde durdu. 

AA'nın aktardığı habere göre, maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda Koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe."

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