Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

İlkadım 5 Nolu Acil Sağlık İstasyonunda görev yapan 2 çocuk annesi Burcu Gündoğdu, AA muhabirine, eşi Okan Gündoğdu'nun da askeri personel olarak görev yaptığını, çocukları 6 yaşındaki Bade Asya ile 4 yaşındaki oğlu Muhammet'e teyzelerinin baktığını söyledi.

Sağlık çalışanı olarak 24 saat görev başında olduklarını anlatan Gündoğdu, "Bizler milletimiz için çalışıyoruz. Her nöbet çıkışı eve giderken bir korku ile gidiyoruz. Acaba çocuklarımıza da virüs bulaştırır mıyız? Evin kapısını açarken bile çocuklara, 'yaklaşmayın, odanıza geçin' diyoruz ve kendimizi dezenfekte ettikten sonra çocuklarımızla temas ediyoruz. Çocuklarımız bu duruma biraz alıştı desek de evde tek başlarına kalınca ister istemez onlar da üzülüyorlar." dedi.

Gündoğdu, hem eşinin hem kendisinin aynı zamanda nöbette olduğunu belirterek, "Bizim milletimizden istediğimiz tek şey lütfen evlerinde kalsınlar. Biz onlar için dışarıdayız zaten, çocuklarımız ve bizler için bu çağrımızı duysunlar lütfen. Sayın Bakanımız çocuklarımın fotoğrafını paylaşması çok mutlu etti. Kendisine de teşekkür ederim." diye konuştu.

"HALKIMIZDAN TEK İSTEDİĞİMİZ MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAMALARI"



Aynı istasyonda görevli 2 çocuk annesi Gülsüm Durgut ise eşi Serkan Durgut'un da kendisi gibi sağlıkçı olduğunu, aynı günlerde nöbet tuttuklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Eşim de ben de sağlık çalışanıyız ve her nöbet çıkışında, 'Elimizden çocuklarımıza bir şey bulaştırır mıyız ?" korkusu ile eve gidiyoruz. Halkımızdan tek istediğimiz mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları hem bizleri hem de kendilerini riske atmamalarıdır."

"EŞLERİ İLE BİRLİKTE NÖBET TUTAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ FEDAKARCA ÇALIŞIYOR"



İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da Samsun 112 Acil Sağlık ekibi olarak 24 saat görev yaptıklarını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla hastalara faydalı olmaya çalıştığını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Bizlerin beklediği 65 yaş üstü yaşlılarımızla ve ihtiyacı yoksa diğer vatandaşlarımızın da evde izolasyon altında olmasıdır. 'Bizler sizler için görev yaparken sizler de evde kalın' diyoruz. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri fedakarlık için teşekkür ediyorum. Gereğinde eşleri ile aynı zamanda nöbet tutan personelimiz çocuklarını yakınlarının yanına bırakarak fedakarca çalışıyor. Sizler de personelimizin ve çocuklarının çağrılarına kulak verin ve evde kalın." dedi.

Oruç, koronavirüsün 65 yaş üstü yaşlıları daha çok etkilediğine işaret ederek, bunun için 65 yaş üzerindekilerin evde kalıp sağlık çalışanlarını daha da zor durumda bırakmamasını istedi.