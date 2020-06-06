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  3. Bakan Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı
06 Haziran 2020 Cumartesi 22:55 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı

Bakan Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beslenme ve rutin egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dahil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

(AA)

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