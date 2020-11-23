Bakan Koca'dan çağrı: Fedakârlık sınavındayız, evden çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşlara, "evden çıkmayın" çağrısında bulunarak "Bir fedakârlık sınavındayız" dedi.

"KURALLARA SIKI SIKIYA UYMALIYIZ"

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada, tespit edilen hasta sayısının 6.017 olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.'