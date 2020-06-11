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  3. Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara mesaj
11 Haziran 2020 Perşembe 17:34 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara mesaj

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, 'Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim' dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim.

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