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  3. Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklamada bulunarak vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: 

"Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir."

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)


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