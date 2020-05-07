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  3. Bakan Koca uyardı: Riski görün

Bakan Koca uyardı: Riski görün

Bakan Koca uyardı: Riski görün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında tedbirleri elden bırakmamak adına vatandaşlara uyarıda bulundu. Maske ve sosyal mesafenin altını çizen Bakan Koca "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. Riski görün. 


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