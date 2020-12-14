Bakan Koca, "Türkiye ile gurur duyun" dedi ve ekledi: Dünyada 1'inci sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'teki 2021 Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak oranıyla dünyada 1. sırada olduğunu söyledi.

Pandeminin başladığı dönemle ilgili konuşan Koca, "Erişkin yoğun bakım yatak sayısı; 12 bin 9 iken, 20 bin 248'e çıktı" dedi.

9 ayda yüzde 70 oranında yoğun bakım yatak sayısının arttığını ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 bin kişiye düşen erişkin yoğun bakım yatak sayısından bahsediyorum. Türkiye ile gurur duyun, iftihar edin. Türkiye'de ocak 2020'de 100 bin kişiye düşen yatak sayısı 28.1, Almanya'nın 29,2 Amerika'nın 29,4. Gelelim Aralık 2020'ye. Yoğun bakım yatak sayımıs yüzde 40,3'e çıktı."