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  3. Bakan Koca: Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik

Bakan Koca: Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik

Bakan Koca: Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik

Bakan Koca: Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

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