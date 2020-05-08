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Bakan Koca, sağlık çalışanları için yapılan şarkıyı paylaştı

Bakan Koca, sağlık çalışanları için yapılan şarkıyı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. 

Bakan Koca, paylaşımında sağlık çalışanları için yapılan şarkıya yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. “Kahraman Sağlık Ordumuza” şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize “Canlar önce Allah’a, sonra sana emanet” diyor. Emeği geçenler sağ olsun."

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