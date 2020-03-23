Bakan Koca saat 19.00'da açıklama yapacak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da Bakan Koca açıklama yapacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.