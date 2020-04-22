Bakan Koca o habere tepki gösterdi: Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, bir basın mensubunun, New York Times gazetesinin bir haberinde İstanbul'da son iki yıla göre bu yıl ölüm sayılarında ciddi bir artış olduğunu, Türkiye'nin de verilerini gizlediğini öne sürdüğünü, özellikle 9 Mart-12 Nisan arasında geçen senenin ortalamasına kıyasla 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandığı iddiaları ile özel sağlık kurumunda çalışan bir kısım hekimin ücretsiz izne çıkarıldığı haberlerine yönelik sorusuna Koca, "İzne çıkarıldığı konusunu bilmiyorum, ben olduğunu tahmin etmiyorum çünkü bu dönemde yoğunluğun olduğunu biliyoruz." diye yanıtladı.

Bakan Koca, New York Times'ın iddialarına ilişkin de "Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün iki kodundan bahsedildiğini ve bu iki kodun iki hafta öncesine kadar olmadığını söyleyen Koca, şunları kaydetti:

"Yani salgının 5. ayına giriyoruz ve bu dönemde dünya bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Peki neyle bildirim yapıyordu. Dünya, doğrulanmış korona koduyla bu bilgilendirmeyi yapıyordu. İki hafta öncesinde niye bir değişiklik oldu. Giderek yayıldığı için PCR testini yapamayan ülkelerin olduğu, bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya, iki haftadan bu yana iki tane kod tanımlamasıyla Dünya Sağlık Örgütüne bildirmiyor. Yani PCR testinin doğrulanmış tanıyı bütün dünya iki hafta öncesi verdi, bu değişiklik sonrası da aynı şekilde vermeye devam etti. PCR testini yapamayan ülkeler için diğer kodu açmış oldu. Dolayısıyla bu anlamda hiçbir sorun yok."