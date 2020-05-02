Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği 'Yeniden sarılırız' şarkısının klibini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarıyla Bakan Koca'ya hitaben seslendirdiği video klibi yayınladı.

AA'nın aktardığı habere göre, şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim."