  • $8,4656
  • 9,895
  • 515.767
  • 1142.36
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Koca minik Ayda'nın ambulans içerisindeki görüntüsünü paylaştı
03 Kasım 2020 Salı 11:46 | Son Güncelleme:

Bakan Koca minik Ayda'nın ambulans içerisindeki görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleşen depremin ardından 91 saat sonra göçük altından karılan 3 yaşındaki Ayda'nın ambulans içerisindeki videolarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleşen depremin ardından 91 saat sonra göçük altından karılan 3 yaşındaki Ayda'nın ambulans içerisindeki videolarını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı videolarda, minik Ayda'nın ambulans görevlisiyle kurduğu diyalog yer alıyor. 

Bakan Koca videoyu, "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" ifadesiyle paylaştı.

<p>İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enk

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Bakan Koca minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kavrulmuş sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun cenaze törenine katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.