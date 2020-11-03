03 Kasım 2020 Salı 11:46 | Son Güncelleme:
Bakan Koca minik Ayda'nın ambulans içerisindeki görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleşen depremin ardından 91 saat sonra göçük altından karılan 3 yaşındaki Ayda'nın ambulans içerisindeki videolarını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleşen depremin ardından 91 saat sonra göçük altından karılan 3 yaşındaki Ayda'nın ambulans içerisindeki videolarını paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı videolarda, minik Ayda'nın ambulans görevlisiyle kurduğu diyalog yer alıyor.
Bakan Koca videoyu, "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" ifadesiyle paylaştı.
Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020