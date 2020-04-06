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  3. Bakan Koca, İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü

Bakan Koca, İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü

Bakan Koca, İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "COVID-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık" ifadelerine yer verdi.

İHA


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