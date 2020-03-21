Bakan Koca: Hasta sayısı 947'ye, can kaybı sayısı ise 21'e yükseldi
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse ilişkin son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, şu bilgiyi paylaştı:
"Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız