15 Haziran 2020 Pazartesi 16:02 | Son Güncelleme:
Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Bakan Koca'dan istihdam müjdesi: 3 bin sözleşmeli personel alınacak
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."
Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.