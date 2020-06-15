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  3. Bakan Koca'dan istihdam müjdesi: 3 bin sözleşmeli personel alınacak
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:02 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan istihdam müjdesi: 3 bin sözleşmeli personel alınacak

Bakan Koca'dan istihdam müjdesi: 3 bin sözleşmeli personel alınacak

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak."

Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

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Bakan Koca duyurdu: 3 bin sözleşmeli personel alınacak
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