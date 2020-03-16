Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Can kaybımız yok, yeni vakalarımız var

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak kontrolü elimizde tutarız



6 olan laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Test kitini ülkenin bütün illerine vereceğiz



İngiltere, İrlanda, BAE, Suudi Arabistan, İsviçre ve Mısır'a uçuş yasağı geldi.

Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım





