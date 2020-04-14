Bakan Koca basın açıklaması yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşti .



Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor



Hastaların temas ettiği 261 bin 989 kişiyi tespit ettik.

"Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz."



"Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu."



Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir."



"Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir."



"Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür."



"Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır."



"Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı."



"Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi."







"Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil."

PİK NOKTASI YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka artış hızının azaldığını, pik yapmaya doğru gittiğini belirtti.



"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5, yüzde 90'lara ulaşmış değil."

