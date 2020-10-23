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23 Ekim 2020 Cuma 20:01 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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