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Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor
23 Ekim 2020 Cuma 20:01 | Son Güncelleme:
23 Ekim 2020 Cuma 20:03
Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor
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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunuyor.
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