Bakan Koca açıkladı: 'Gizli belge' gerçek değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın." ifadelerini kullanan Bakan Koca, doğru haberin resmen yapılan açıklama olduğunu belirtti.

AA