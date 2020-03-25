Okul tatili uzayacak mı? Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca ortak açıklama yapıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak açıklama yapıyor.

İki bakanın açıklamasında okul tatilinin uzayıp uzamayacağı gibi soruların cevaplanması bekleniyor.

Bakan Koca okula verilen aranın uzatılacağını duyurdu.

Bakan Koca "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak." diye konuştu.

OKULLARA 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLDİ

Bakan Selçuk okullara 30 Nisan'a kadar ara verildiğini açıkladı.