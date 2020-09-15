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15 Eylül 2020 Salı 07:12 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi

Sağlık Bakanı Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle video konferansta bir araya geldi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.

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