  • $7,8449
  • 9,5103
  • 463.8
  • 1370.7
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Koca: 2020'nin ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaş kanser taramasından geçirildi
12 Aralık 2020 Cumartesi 23:25 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: 2020'nin ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaş kanser taramasından geçirildi

Bakan Koca: 2020'nin ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaş kanser taramasından geçirildi
AA

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşın kanser taramasından geçirildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelerde yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşın kanser taramasından geçirildiğini söyledi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir."
<p> Peki, Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi olan bu tesisin detayları neler? Gaziantep'te

Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğum günü partisine baskın! Polis gizli kapıyı buldu

Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.