22 Aralık 2020 Salı 08:36 | Son Güncelleme:
Bakan Koca: 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır." ifadelerine yer verdi.