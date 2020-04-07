Rakamlarla açıkladı...İşte karantina yurtlarında kalan kişi sayısı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karantina sürecine ilişkin olarak son durumu paylaştı. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, fedakarca görev yapan sağlık personelleri hakkında da kamuoyunu aydınlatarak, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Koronavirüsle mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.

AA