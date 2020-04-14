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  3. Bakan Kasapoğlu: 12 bin 912 vatandaşımız karantinada, 20 bin vatandaşımız ise yurtlardan ayrıldı

Bakan Kasapoğlu: 12 bin 912 vatandaşımız karantinada, 20 bin vatandaşımız ise yurtlardan ayrıldı

Bakan Kasapoğlu: 12 bin 912 vatandaşımız karantinada, 20 bin vatandaşımız ise yurtlardan ayrıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.


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