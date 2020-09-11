11 Eylül 2020 Cuma 11:18 | Son Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu'ndan metro açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapılması gereken metro inşaatları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık.
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız.