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11 Eylül 2020 Cuma 11:18 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu'ndan metro açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan metro açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapılması gereken metro inşaatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

<p>Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor.</p>

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