Bakan Karaismailoğlu'ndan metro açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapılması gereken metro inşaatları hakkında açıklamalarda bulundu.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık.



Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

