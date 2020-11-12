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  • Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık
12 Kasım 2020 Perşembe 11:28 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık
AA

Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

"Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."

Karaismailoğlu,"Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek." dedi.

Editör: <a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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