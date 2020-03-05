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  3. Bakan Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz

Bakan Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz

Bakan Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başkan Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullanan CHP'li Engin Özkoç hakkıda hazırlanan fezlekenin bekletmeden TBMM'ye gönderileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gül şu ifadeleri kullandı.:

Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz.

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