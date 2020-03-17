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  3. Bakan Gül açıkladı: Stajyer avukatlar ay sonuna kadar izinli sayılacak

Bakan Gül açıkladı: Stajyer avukatlar ay sonuna kadar izinli sayılacak

Bakan Gül açıkladı: Stajyer avukatlar ay sonuna kadar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.


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