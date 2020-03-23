Bakan Gül: İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş işletmelerden bu süreçte kira alınmayacak
Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız.”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız.”>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız