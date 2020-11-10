Bakan Elvan'dan ilk açıklama: "Benim için sürpriz oldu"

Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Lütfi Elvan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Bakan Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna ise "Hayır." yanıtını verdi.