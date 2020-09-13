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  • Bakan Dönmez'den Kanuni sondaj gemisi açıklaması: Karadeniz'de sondajlarına başlayacak
13 Eylül 2020 Pazar 17:44 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den Kanuni sondaj gemisi açıklaması: Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Bakan Dönmez'den Kanuni sondaj gemisi açıklaması: Karadeniz'de sondajlarına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Kanuni sondaj gemisi hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez paylaşımında, "Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaja başlayacağını duyurdu.

Kanuni sondaj gemisi hakkında paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

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