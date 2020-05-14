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  3. Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Oyun dışı kaldılar

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Oyun dışı kaldılar

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Oyun dışı kaldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz"

"İlk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz"

"Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz."

Mini YEKA

"Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz."


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