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  3. Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
08 Eylül 2020 Salı 11:48 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dönmez yaptığı paylaşımda, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdıklarını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi. Paylaşılan görselde ise rekorun 3 Eylül'de kırıldığı belirtildi.

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