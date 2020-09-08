08 Eylül 2020 Salı 11:48 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dönmez yaptığı paylaşımda, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdıklarını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi. Paylaşılan görselde ise rekorun 3 Eylül'de kırıldığı belirtildi.