01 Kasım 2020 Pazar 14:30 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez açıkladı: Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibariyle elektrik arzını sağladıklarını belirterek, "Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz."
Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibariyle elektrik arzı sağladık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 1, 2020
Güvenlik tedbirleri kapsamında doğalgaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı.
Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğalgaz vereceğiz pic.twitter.com/ENirmfkjv0