01 Kasım 2020 Pazar 20:26 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik verilmeyen bina kalmadı
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadığını belirterek, "Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki elektrik kesintileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez, "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.