Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8198
  • 7,586
  • 380.303
  • 107239
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:26 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği

Bakan Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Ukrayna ve Hırvatistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Dmytro ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Görüşmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme süreciyle ilgili yapıldığı bildirildi.


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rum yönetimine tepki: Failleri bir an evvel bulun
Tarih gecikince Vali küplere bindi... ‘İnsanların yüzüne bakamam‘
MEB'den özel okul kararı! Tarih açıklandı
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç'la ilgili flaş gelişme!
39 derece ateşi çıkan şahsa yaklaşılmaması için uyarı yapıldı
ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü kontrollü olarak ziyarete aç

''Türkiye'nin Maldivleri'' Salda Gölü kontrollü olarak ziyarete açıldı

Normalleşme resmen başladı! Bu sabah İstanbul

Normalleşme resmen başladı! Bu sabah İstanbul

Acun Ilıcalı sinirlendi! Uyarılara kulak asmayan Yunus Emre'yi kovdu

Acun Ilıcalı sinirlendi! Uyarılara kulak asmayan Yunus Emre'yi kovdu