Bakan Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Dmytro ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Görüşmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme süreciyle ilgili yapıldığı bildirildi.