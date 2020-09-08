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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun
08 Eylül 2020 Salı 14:48 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun

Bakan Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Diyaloğa Yunanistan'ın yanaşmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu "Kendimize güvendiğimiz için masada varız ama Yunanistan yanaşmıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Doğu Akdeniz'e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, "Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi." diye konuştu.

İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var." dedi.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun
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