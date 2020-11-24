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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: Birlikte adım atacağız
24 Kasım 2020 Salı 20:14 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: Birlikte adım atacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: Birlikte adım atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli Azerbaycan açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım." açıklamalarında bulundu.

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