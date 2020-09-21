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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın
21 Eylül 2020 Pazartesi 20:25 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ı sert bir dille uyararak "Saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Azerbaycan'a başsağlığı mesajı yayınlayarak "Ermenistan’ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov’a Allah’tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan’ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanındayız" ifadelerine yer verdi. 

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