Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısını lanetliyoruz

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. İki kardeşimiz, bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar." dedi.

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