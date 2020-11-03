03 Kasım 2020 Salı 13:42 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısını lanetliyoruz
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Viyana'da bugün gerçekleşen terör saldırısına değinen Çavuşoğlu, "Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. İki kardeşimiz, bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar." dedi.
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