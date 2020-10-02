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02 Ekim 2020 Cuma 14:36 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu Roma'da açıklama yapıyor

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Roma'da açıklama yapıyor

<p>Sarıyer Kilyos’ta, 33 yaşındaki A.D. isimli kadın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle

Sarıyer'de koca dehşeti: Sığındığı baba evine otomobiliyle defalarca çarptı

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