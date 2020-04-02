Bakan Çavuşoğlu, 17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yurt dışındaki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.
Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız