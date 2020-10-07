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07 Ekim 2020 Çarşamba 16:30 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riad Malki ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riad Malki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile videokonferans görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız." dedi. Filistin uzlaşı sürecini desteklediğini ve seçimlerde yardıma hazır olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile videokonferans görüşmesi yaptı. 

Görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız." dedi.

Filistin uzlaşı sürecini desteklediğini ve seçimlerde yardıma hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, ""Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı. 

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