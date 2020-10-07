Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riad Malki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile videokonferans görüşmesi yaptı.

Görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız." dedi.

Filistin uzlaşı sürecini desteklediğini ve seçimlerde yardıma hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, ""Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

