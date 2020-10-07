Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riad Malki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile videokonferans görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız." dedi. Filistin uzlaşı sürecini desteklediğini ve seçimlerde yardıma hazır olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile videokonferans görüşmesi yaptı.
Görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız." dedi.
Filistin uzlaşı sürecini desteklediğini ve seçimlerde yardıma hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, ""Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
��#Filistin DB Riad Malki’yle videokonferansla görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 7, 2020
��İki devletli çözümü&uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız.
��Filistin uzlaşı sürecini destekliyoruz,seçimlerde yardıma hazırız.
��Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız.�������� pic.twitter.com/0hTVg7TQLC