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  3. Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi! Bakın nota ne yazdı

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi! Bakın nota ne yazdı

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi! Bakın nota ne yazdı

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabından kamuflaj giydiği bir görseli paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesaj verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti.

Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.

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