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  • Bakan Çavuşoğlu: İslam düşmanlığı gibi akımlar, AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı
06 Kasım 2020 Cuma 11:44 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: İslam düşmanlığı gibi akımlar, AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı

Bakan Çavuşoğlu: İslam düşmanlığı gibi akımlar, AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımların, AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımların, AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecinin özellikle 1990'lar ve 2000'lerin başında birçok bölge ülkesi için değişim ve gelişmenin öncüsü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, AB'yle birçok alanda entegrasyonu sağlamış bir ülke olarak Türkiye'nin AB’nin kurulduğu günkü idealleri doğrultusunda başarılı olmasını, ayrımcı değil bütünleştirici olmasını arzu ettiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Bilahare, Avrupa çapında yükselen popülizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdı." ifadesini kullandı.

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